IOC-voorzitter Bach door het stof bij Zuid-Koreaanse president

PARIJS (ANP/RTR) - Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité neemt zaterdag telefonisch contact op met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol om zijn excuses aan te bieden voor een blunder op de openingsceremonie van de Spelen in Parijs.

Bij de aankomst van de boot met Zuid-Koreaanse atleten op de Seine vrijdagavond kondigden de presentatoren het land, zowel in het Frans als in het Engels, aan als de Democratische Volksrepubliek Korea. Dat is de officiële naam van Noord-Korea.

Het IOC bood snel excuses aan voor de fout. "We verontschuldigen ons diep voor de fout die gemaakt is bij het voorstellen van het Zuid-Koreaanse team tijdens de openingsceremonie", reageerde het Internationaal Olympisch Comité op X.

Slechte relatie

Maar dat was voor Zuid-Korea niet genoeg. De Zuid-Koreaanse minister van Sport liet in een persbericht weten dat hij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd "bij Frankrijk krachtig protest aan te tekenen". De viceminister van Sport, in 2008 nog Olympisch kampioen gewichtheffen, wilde een ontmoeting met IOC-voorzitter Bach. Volgens het olympisch comité van Zuid-Korea heeft Bach laten weten dat hij telefonisch contact gaat opnemen met de Zuid-Koreaanse president om zijn excuses aan te bieden.

Zuid-Korea heet officieel Republiek Korea, en die naam was ook te zien op de boot waarop de Zuid-Koreaanse atleten stonden. Noord-Korea werd wel juist aangekondigd tijdens de ceremonie. Het communistische Noord-Korea en het prowesterse Zuid-Korea vochten tussen 1950 en 1953 een oorlog uit en hebben nog steeds een slechte relatie met elkaar.