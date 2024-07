Kamminga en Corbeau buiten medailles op 100 meter schoolslag

PARIJS (ANP) - Arno Kamminga en Caspar Corbeau zijn bij de Olympische Spelen in Parijs op de 100 meter schoolslag buiten de medailles geëindigd. Met name voor de 28-jarige Kamminga, de winnaar van zilver in Tokio, zal zijn zesde plek (59,32) een grote tegenvaller zijn. Het beste nummer van de als achtste geëindigde Corbeau (23) moet met de 200 meter schoolslag nog komen. Ook op dat onderdeel veroverde Kamminga drie jaar geleden zilver.

De Italiaan Nicolò Martinenghi veroverde verrassend het goud in 59,03, vlak voor de Britse wereldrecordhouder Adam Peaty en de Amerikaanse wereldkampioen Nic Fink (beiden 59,05).