Nederlandse hockeyers verslaan op Spelen ook Frankrijk

PARIJS (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben ook de tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. Het elftal van bondscoach Jeroen Delmee zette Frankrijk met 4-0 te kijk. Een dag eerder won Oranje met 5-3 van Zuid-Afrika.

Frankrijk opende al snel de score, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Nederland had in de zevende minuut wel succes. De Franse doelman Arthur Thieffry redde een door Seve van Ass genomen strafcorner, maar in de rebound was Tijmen Reyenga uit een moeilijke hoek wel doeltreffend (1-0). Kort voor rust verdubbelde Oranje de voorsprong, opnieuw uit een strafcorner. Koen Bijen reageerde attent na een inzet van Jip Janssen en maakte in zijn zestigste interland zijn 28e doelpunt.

Het laatste beetje hoop van de Fransen verdween direct na rust. Na negentien tellen lag de derde Oranje-treffer er in. Jonas de Geus was trefzeker, net als tegen Zuid-Afrika. Duco Telgenkamp bepaalde in het laatste kwart de eindstand op 4-0.

Nederland gaat met 6 punten uit twee duels aan de leiding in groep A en speelt dinsdag tegen Groot-Brittannië, dat zaterdag Spanje met 4-0 versloeg.