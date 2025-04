Krampaanval kost Nageeye podiumplek in marathon Londen

LONDEN (ANP) - Abdi Nageeye liep in de marathon van Londen een Nederlands record van 2.04.20, maar hij was na afloop niet tevreden. "Na 39 kilometer schoot de kramp in mijn linkerbeen en dat heeft me het podium gekost. Sprinten met kramp gaat niet", zei de 36-jarige Nederlander na afloop van de wedstrijd over 42,195 kilometer in de Engelse hoofdstad.

Hij sprintte op de laatste meters vanaf Buckingham Palace over The Mall met de Keniaan Alex Mutiso Munyao om de derde plaats. De finishfoto wees Munyao aan als derde, waardoor Nageeye de ondankbare vierde plaats ten deel viel. "Ik baal ervan, maar hij verdiende het. Mutiso liep in de wedstrijd veel op kop. Ik probeerde nog een spelletje met hem te spelen door achter hem te blijven lopen, maar hij had me goed bestudeerd denk ik. Hij wachtte echt die sprint af."

Nageeye kwam met hoge verwachtingen aan de start. Hij won vorig najaar de prestigieuze marathon van New York en achtte zich niet kansloos voor de overwinning in Londen. "Ik liep best makkelijk, maar elk jaar komt er weer een gast die vanuit het niets 2.02 loopt. Die jongens gaan weg in een enorm tempo alsof het ze niets kost. Ik snap niet hoe ze dat doen", sprak Nageeye zijn verbazing uit over de Keniaan Sebastian Sawe, die naar de zege soleerde in 2.02.27.

Teleurstelling over die verloren sprint om de derde plaats overheerste. Om die reden kon Nageeye ook niet blij zijn met het Nederlands record. "Ik heb best lekker gelopen, maar het is als een maaltijd die goed smaakte en die je naderhand toch moet uitkotsen. Ik ga hier nog wel even van balen."