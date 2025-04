Titelverdediger Roeblev snel klaar op tennistoernooi Madrid

MADRID (ANP) - De Russische tennisser Andrej Roeblev zal zijn titel op het masterstoernooi van Madrid niet prolongeren. De Kazach Alexander Boeblik was in de derde ronde in drie sets te sterk voor de nummer 7 van de plaatsingslijst. De setstanden waren 6-4 0-6 en 6-4.

Roeblev had een bye in de eerste ronde en was daarna te sterk voor de Franse routinier Gaël Monfils.

De 27-jarige Rus veroverde vorig jaar in Madrid zijn tweede masterstitel na winst in 2023 op het graveltoernooi van Monte Carlo. Door de vroege uitschakeling zal Roeblev voor het eerst sinds september 2022 niet meer in de top 10 van de wereldranglijst staan.