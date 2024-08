Lambriex en Van de Werken toch naar medalrace na diskwalificatie

MARSEILLE (ANP) - Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken mogen zich op de Olympische Spelen alsnog opmaken voor de medalrace in de 49er-klasse. De voormalige wereldkampioenen schoven door van plaats elf naar tien in het klassement, na een diskwalificatie van het Chinese duo. Een klassering in de top tien was nodig voor plaatsing voor de beslissende race van donderdag.

Uit een juryrapport laat op de avond blijkt dat de Chinezen, Tian Liu en Zaiding Wen, woensdag een compensatiegewicht verkeerd hebben gebruikt. Ze werden daardoor gediskwalificeerd in de laatste drie races en vielen terug naar de zestiende plaats.

Lambriex en Van de Werken wonnen woensdag één race, maar werden ook twee keer dertiende en sloten daardoor af met een teleurstellende elfde plaats in het klassement. De nummers 2 van het laatste WK werden wereldkampioen in 2021, 2022 en 2023.