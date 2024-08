OAS-chef wil dat ​​ICC Maduro aanklaagt om 'bloedbad' Venezuela

WASHINGTON (ANP) - Secretaris-generaal Luis Almagro van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) schrijft op X dat de organisatie het Internationaal Strafhof (ICC) zal verzoeken de Venezolaanse president Nicolás Maduro aan te klagen en een arrestatiebevel tegen hem uit te vaardigen.

"Maduro beloofde een bloedbad, en wij waren verontwaardigd toen we dat hoorden, en we zijn nog verontwaardigder nu hij het doet", schrijft Almagro onder meer. "Het is tijd voor een aanklacht en een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof tegen de belangrijkste daders, waaronder Maduro. Het is tijd voor gerechtigheid."

Almagro lijkt met zijn woorden te doelen op de bloedige wijze waarop de Venezolaanse politie gereageerd heeft op de recente straatprotesten tegen de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. Daarbij zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker tien doden gevallen.