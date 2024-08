Lavreysen vermijdt risico, Hoogland kiest juiste wiel

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Voor Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland begon het keirintoernooi op de Olympische Spelen met een rustig dagje. Eén ritje was voldoende voor beide Nederlanders om zich te plaatsen voor de kwartfinales van zondag. "Het ging lekker, morgen zal het niet zo makkelijk gaan", zei Lavreysen na zijn enige optreden van de dag.

Toch was het nog even schrikken voor de Brabander, die in Parijs al twee keer goud pakte. Voor hem was wat gerommel tussen met name de Kazach Andrej Tsjoegai en de Fransman Sébastien Vigier, die onverwacht iets naar boven stuurde. "Ik was al een beetje bang voor die Kazach. Ik kwam op snelheid aan en wou eromheen rijden, maar moest echt nog iets hoger erlangs."

Lavreysen maakte zich even boos en snelde in de resterende twee ronden zonder concurrentie naar de winst in zijn heat. "Ik dacht: laat ik maar geen risico nemen verder. Het is bovendien wel lekker dat je op zo'n dag een keer met je krachten kunt smijten. Morgen zal het niet zo makkelijk gaan."

Ontspannen

Hoogland hield ook een "lekker gevoel" over aan zijn race. "Het ging relatief ontspannen. Ik heb het wiel van Matthew Glaetzer gekozen, die heeft me al vaker door races geholpen. Ik heb hem net nog een boks gegeven", vertelde Hoogland, die zich 's ochtends nog niet zo goed had gevoeld. "Het was gisteren een zware dag voor de benen. Ik was een beetje gesloopt vanochtend."

Hoogland miste vrijdag brons op de sprint. Lavreysen pakte het goud en kan, met de winst op de teamsprint al op zak, zondag de hattrick voltooien. Op de WK's van Berlijn (2020) en Roubaix (2021) slaagde hij daar al in en werd zijn bijnaam 'Hattrick Harry'. Winst op de keirin zou hem bovendien tot succesvolste olympiër aller tijden maken bij de mannen met dan vijf gouden medailles.