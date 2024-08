Hassan op marathon voor derde plak, Lavreysen voor derde goud

PARIJS (ANP) - Op de laatste dag van de Olympische Spelen gaat atlete Sifan Hassan voor haar derde medaille in Parijs. Ze verschijnt zondag om 08.00 uur aan de start van de marathon, samen met Anne Luijten.

Hassan won eerder brons op zowel de 5000 meter als de 10.000 meter. Ze kan al haar zesde olympische medaille in totaal veroveren. Op de Spelen van Tokio won ze drie plakken, toen op de 1500 meter, de 5000 meter en de 10.000 meter.

Ook Harrie Lavreysen gaat op de keirin voor zijn derde medaille van deze Spelen. Hij kan al de vijfde gouden medaille in zijn loopbaan veroveren. In Parijs was hij al de beste op de sprint en de teamsprint.

Sluitingsceremonie

Hetty van de Wouw komt ook in actie op de wielerbaan. Ze gaat voor haar tweede medaille in Parijs, dit keer op het onderdeel sprint. Maike van der Duin begint aan het omnium.

Om 20.00 uur vindt in het Stade de France de sluitingsceremonie plaats. NOC*NSF moet nog bekendmaken wie de vlaggendrager is voor Nederland.