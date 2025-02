McLaren toont nieuwe zwart-oranje MCL39 op Silverstone

SILVERSTONE (ANP) - McLaren heeft de racewagen getoond waarmee Lando Norris en Oscar Piastri komend seizoen willen strijden om de wereldtitel in de Formule 1. De MCL39 die verscheen op het circuit van Silverstone was in de kleuren zwart en papaya, een soort oranje.

McLaren zal het definitieve uiterlijk van de wagen van 2025 presenteren op het evenement F1 75 op 18 februari in Londen. Dan staan ook de belangrijkste sponsoren op de wagen.

"Vandaag is een belangrijke stap in onze strijd om de wereldtitel van 2025", reageerde teambaas Zak Brown. "Het afgelopen seizoen liet zien hoeveel de teams dichter bij elkaar zijn gekomen. We geloven dat we nieuwe stappen vooruit hebben gezet sinds de MCL38, maar we weten niet precies waar we staan tot de kwalificatie van de Grote Prijs van Australië in maart."

"Het is spannend om in de MCL39 te stappen en te zien waartoe de wagen in staat is op de baan, in aanloop naar de testen in Bahrein", zei Norris, die vorig jaar achter Max Verstappen als tweede eindigde in het kampioenschap. "Dit jaar zal competitiever dan ooit tevoren zijn, dus we hebben veel werk te doen om onze titel van het constructeurskampioenschap te verdedigen en ook voor de titel bij de rijders te strijden."