Moto2-coureur Veijer mist ook GP van Aragón door polsblessure

ALCANIZ (ANP) - Moto2-coureur Collin Veijer mist ook de Grote Prijs van Aragón komend weekend. De 20-jarige Staphorster is nog niet hersteld van de polsblessure die hij vorige maand opliep, waardoor hij al de Grote Prijs van Groot-Brittannië miste. Dat meldt zijn team Red Bull KTM Ajo.

De Spanjaard Dani Muñoz is komend weekend in eigen land de vervanger van Veijer. De Nederlander heeft nog ruim twee weken om te herstellen voor de volgende Grote Prijs in Italië. De TT van Assen is op 29 juni.

Veijer staat in zijn debuutseizoen in de Moto2 na zes afgelegde races op 11 punten.