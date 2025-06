Rederij Allseas bouwt kleine kerncentrale voor zeeschepen

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse offshorebedrijf Allseas ontwikkelt samen met de Technische Universiteit Delft een kleine kernreactor. Met kernenergie wil het bedrijf de eigen CO2-uitstoot in 2030 met 30 procent verminderen en in 2050 CO2-neutraal zijn.

De zogeheten Small Modular Reactor (SMR) wordt op maat gemaakt voor zeeschepen en toepassingen op het vasteland, aldus Stephanie Heerema, projectmanager nucleaire ontwikkelingen van het familiebedrijf. De grote installatieschepen van Allseas moeten na 2030 op kernenergie varen.

"Ons doel is om in 2030 te starten met de productie in een gespecialiseerde faciliteit", aldus Heerema. "De eerste toepassing is waarschijnlijk aan land, terwijl de offshoreregelgeving wordt afgerond. Daarna volgen onze eigen schepen en de bredere industrie."