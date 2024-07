Na Sinner trekt ook Rune zich terug voor tennistoernooi Spelen

PARIJS (ANP) - Na Jannik Sinner heeft ook Holger Rune zich afgemeld voor het olympisch tennistoernooi in Parijs. De 21-jarige Deen, de nummer 16 van de wereld, kampt met een polsblessure.

"Het spijt me echt dat ik niet op de Olympische Spelen kan spelen", schreef Rune op X. "Het is iets waar ik naar heb uitgekeken. Ik heb het hele gravel- en grasseizoen met pijn in mijn pols gespeeld, dus ik moet de medische aanbevelingen serieus nemen."

Eerder op woensdag trok Sinner zich al terug voor de Spelen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een amandelontsteking.

Het olympisch tennistoernooi begint zaterdag, de loting is donderdag. Novak Djokovic is na de afmelding van Sinner de hoogst geplaatste speler. Andere grote namen die meedoen zijn de Spanjaarden Carlos Alcaraz en Rafael Nadal.