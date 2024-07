Netanyahu wil nog een tijd controle over Gazastrook

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Israël wil nog een tijd de controle over de Palestijnse Gazastrook voor de eigen veiligheid, maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu duidelijk in een toespraak tot het Amerikaanse parlement. Voor de nabije toekomst is nog een doorslaggevende veiligheidscontrole over Gaza nodig, zei de regeringsleider tegen parlementariërs uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Israël streeft niet naar Joodse nederzettingen in Gaza zoals die er vroeger waren, verzekerde Netanyahu. Wel vindt hij dat de strook, ingeklemd tussen Israël, Egypte en de Middellandse Zee, na de oorlog tegen de Palestijnse Hamasbeweging moet worden geleid door Palestijnen die er niet op uit zijn om zijn land te vernietigen.

In zijn speech voor beide kamers van het parlement (Congres) prees hij ook vertrekkend president Joe Biden en ex-president en presidentskandidaat Donald Trump voor hun steun aan Israël. Hij pleitte verder voor een bondgenootschap in het Midden-Oosten tegen de Iraanse dreiging. Hij noemde dat de Abraham-alliantie, verwijzend naar de Abraham-akkoorden onder Trump die diplomatieke banden tussen Israël en enkele Arabische landen mogelijk maakte. "Onze vijanden zijn jullie vijanden, ons gevecht is jullie gevecht en onze overwinning zal ook jullie overwinning zijn", concludeerde de Israëlische premier.