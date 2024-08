Nederlandse zeilers sluiten Spelen af met vier medailles

MARSEILLE (ANP) - De Nederlandse zeilers hebben de Olympische Spelen afgesloten met vier medailles. Marit Bouwmeester veroverde goud in de Ilca 6-klasse, net als Odile van Aanholt en Annette Duetz in de 49erFX-klasse. Windsurfer Luuc van Opzeeland en kitesurfer Annelous Lammerts pakten brons.

Met de vier medailles in Marseille, waar het zeiltoernooi wordt gehouden, deden de zeilers het beter dan drie jaar geleden. Tijdens de Spelen in Tokio behaalden zij één keer goud en twee keer brons.

Naast de vier medaillewinnaars gingen nog vier boten de Middellandse Zee bij Marseille op. Bart Lambriex en Floris van de Werken eindigden op de zesde plaats in de 49er-klasse, dezelfde eindklassering als Laila van der Meer en Bjarne Bouwer in de Nacra 17-klasse. Duko Bos werd vijftiende plaats in Ilca 7-klasse, een plaats beter dan windsurfer Sara Wennekes in de iQFoil-klasse.