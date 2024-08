Krant: Google en Meta werkten aan advertenties gericht op tieners

LONDEN (ANP) - Google en Meta Platforms werkten samen aan een YouTube-reclamecampagne voor Instagram die gericht was op tieners. Dat meldt de Financial Times op basis van gesprekken met ingewijden en documenten die de Britse zakenkrant heeft ingezien. De kwestie is bijzonder omdat Google daarmee eigen regels overtrad voor hoe minderjarigen online zouden moeten worden behandeld.

Google zou hebben gewerkt aan een marketingproject voor Meta dat was ontworpen om 13- tot 17-jarige YouTube-gebruikers te targeten. De bedoeling was de tieners over te halen ook Instagram te gebruiken. Dit terwijl Google juist regels heeft die het personaliseren en targeten van advertenties voor mensen onder de 18 verbieden.

Voor Meta is het eveneens een opmerkelijke stap. De campagne was al in ontwikkeling toen topman Mark Zuckerberg begin dit jaar publiekelijk zijn excuses aanbood aan de families van kinderen die eerder slachtoffer waren geworden van seksuele uitbuiting en misbruik op platforms als Facebook en Instagram.

Volgens de krant lijkt het er ook op dat de techbedrijven stappen hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de ware bedoeling van de campagne werd verhuld. Maar het project zou inmiddels zijn gecanceld. Dat gebeurde volgens de Financial Times nadat de krant Google had benaderd en de techonderneming een onderzoek had ingesteld naar de kwestie.