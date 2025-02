Oegandees Kiplimo loopt wereldrecord halve marathon in Barcelona

BARCELONA (ANP) - De Oegandese atleet Jacob Kiplimo heeft het wereldrecord op de halve marathon verpulverd. Dat deed Kiplimo in Barcelona waar hij een tijd neerzette van 56 minuten en 41 seconden. De tweevoudig wereldkampioen veldlopen was 49 seconden sneller dan de Ethiopiër Yomif Kejelcha, die in oktober in Valencia uitkwam op 57.30.

Kiplimo, die in november in de Zevenheuvelenloop nog het wereldrecord op de 15 kilometer verbeterde, trof in Barcelona ideale omstandigheden. Het was 13 graden en er stond geen wind. Op weg naar zijn toptijd op de halve marathon bracht de 24-jarige Oegandees zijn record op de 15 kilometer op 39.47.