Oekraïne uit zorgen over IOC-versoepeling voor Russische sporters

KYIV (ANP) - Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn zorgen geuit over de versoepeling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) rond Russische sporters. Dinsdag besloot het IOC de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen, waardoor Russen weer deel mogen nemen aan teamsporten en kwalificaties voor de Olympische Spelen.

In een verklaring noemt het Oekraïense ministerie de versoepeling een "zorgelijk signaal voor de hele sportgemeenschap". Oekraïne wijst het IOC op de grondbeginselen van vrede, respect voor menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid. "Daarom is elke stap die kan worden gezien als de terugkeer van een agressor richting volledige deelname aan internationale sport zorgelijk."

Het olympisch comité van Rusland was sinds 2023 geschorst. In 2022 waren er al beperkingen voor Rusland door het door de staat gesteunde dopingprogramma. Of de Russische vlag en het volkslied op de Olympische Spelen mogen terugkeren, is nog niet besloten.