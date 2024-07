Olympiërs krijgen advies mondkapje te dragen en boks te geven

PARIJS (ANP) - Nederlandse sporters en begeleiders krijgen rond de Olympische Spelen in Parijs het advies om in drukke ruimtes een mondkapje te dragen en mensen te begroeten met een boks in plaats van een knuffel of hand. "Zo willen we allerlei soorten infecties voorkomen. Maar we hebben geen regels, alleen adviezen", zo licht een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF toe.

Ruim honderd sporters zijn tussen eind vorige week en dinsdag in het olympisch dorp in Saint-Denis aangekomen, ongeveer een even grote groep volgt nog. Dinsdagmiddag, bij de openstelling van het dorp voor de pers, arriveerden onder anderen de badmintonequipe en tafeltennisster Britt Eerland.

Daarbij waren nog niet voor iedereen de adviezen duidelijk. Bij aankomst werd een van de leden van de ploegen gewezen op de adviezen: "Ik wilde een knuffel geven, maar kreeg op m'n flikker", klonk het uit de mond van een begeleider. Ook schudden meerdere sporters de handen van journalisten.

Permanente adviezen

Volgens NOC*NSF gaat het om "permanente adviezen", die ook bij eerdere internationale sporttoernooien golden. "Maar de Olympische Spelen zijn wel wat groter dan bijvoorbeeld een WK handbal, dus het is hier wat massaler." Een voorbeeld van zo'n drukke plek, waar volgens NOC*NSF een mondkapje zou kunnen worden gedragen, is de eetgelegenheid op het olympisch dorp. Daar komen duizenden deelnemers en begeleiders van de verschillende landen samen.

Van het Belgisch olympisch comité moeten journalisten een mondkapje dragen als zij in Parijs in contact komen met sporters, zo werd dinsdag bekend. "Dat doen wij niet", stelt de NOC*NSF-woordvoerder. Ook afstand houden hoeft niet, wat vanuit het Belgisch comité wel wordt gevraagd. Mogelijk speelt bij de extra waakzaamheid mee dat afgelopen weken in de Tour de France meerdere renners moesten afhaken door een coronabesmetting.