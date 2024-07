Dressuuramazone Dujardin trekt zich terug van Spelen om onderzoek

PARIJS (ANP/RTR) - Dressuuramazone Charlotte Dujardin neemt niet deel aan de Olympische Spelen. De 39-jarige Britse, met zes olympische medailles gedeeld recordhouder van Groot-Brittannië bij de vrouwen, heeft zich teruggetrokken om een onderzoek van de internationale paardensportbond FEI. Dat verklaarde Dujardin dinsdag.

"Er is een video opgedoken van vier jaar geleden waaruit blijkt dat ik een beoordelingsfout maak tijdens een coachingsessie", legde Dujardin uit. "Het is begrijpelijk dat de Internationale Federatie voor Paardensport (FEI) onderzoek doet en ik heb de beslissing genomen om me terug te trekken uit alle competities, inclusief de Olympische Spelen in Parijs, terwijl dit proces plaatsvindt."

Dujardin veroverde tijdens de Spelen van Londen in 2012 twee gouden medailles. Vier jaar later pakte ze goud en zilver in Rio de Janeiro, waarna twee bronzen medailles volgden tijdens de Spelen in Tokio in 2021. Alleen wielrenster Laura Kenny wist in het verleden evenveel medailles te veroveren namens Groot-Brittannië.