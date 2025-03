Ook Piastri tekent meerjarige contractverlenging bij McLaren

WOKING (ANP) - De Australiër Oscar Piastri heeft zijn contract bij het Formule 1-team van McLaren met "meerdere jaren" verlengd. De 23-jarige coureur lag nog tot eind volgend jaar vast bij de regerend wereldkampioen bij de constructeurs.

Eerder tekenden teamgenoot Lando Norris en directeur Zak Brown al meerjarige contractverlengingen. "Samen met Lando hebben we voor de lange termijn alles wat we nodig hebben om onszelf te blijven verbeteren. Ik kijk ernaar uit om Oscar te zien blijven groeien en ontwikkelen als coureur. Ik weet dat er nog veel successen voor hem in het verschiet liggen", reageerde teambaas Andrea Stella op de website van McLaren.

Piastri was afgelopen seizoen de enige Formule 1-coureur die elke race uitreed. Hij besloot het seizoen als vierde, onder meer dankzij zeges in Hongarije en Azerbeidzjan. De Nederlander Max Verstappen van Red Bull Racing ziet het team van McLaren op dit moment als de grote favoriet voor de wereldtitel. Zondag is de eerste race van het F1-seizoen in Melbourne.