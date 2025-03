PVV en BBB blijven zich verzetten tegen extra klimaatmaatregelen

DEN HAAG (ANP) - Het klimaatbeleid blijft voor verdeeldheid zorgen in de coalitie. Om de wettelijk vastgelegde doelen voor de komende decennia te halen, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, zijn extra maatregelen nodig. Maar de PVV en BBB blijven tegengas geven, zeker nu huishoudens geconfronteerd worden met een stijging van de energierekening die volgens deze regeringspartijen te wijten is aan de overgang naar hernieuwbare energie.

Wat PVV'er Alexander Kops betreft moet de discussie eens wat minder gaan over klimaatdoelen, en meer over de energiekosten voor huishoudens en bedrijven. In een debat dinsdag over de meest recente klimaatramingen sprak hij de vrees uit dat die nog veel harder zullen oplopen door de hoge kosten van de benodigde versterking van het stroomnet. Ambtenaren ramen die op zo'n 195 miljard euro. "Dat is meer dan 10.000 euro per inwoner!"

Kops voelt er weinig voor om "door te denderen" met extra klimaatbeleid, terwijl veel eerder bedachte maatregelen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn gebleken Hij haalde een gevleugelde uitspraak aan van de stikstofadviseur van voorgaande kabinetten, Johan Remkes. "Niet alles kan. Als dat ergens op van toepassing is, dan is het wel het klimaatbeleid."

Maatregelen

Klimaatminister Sophie Hermans wil dit voorjaar een aanvullend pakket maatregelen presenteren om de uit zicht geraakte klimaatdoelen weer binnen bereik te brengen. Daar wordt in het kabinet nog hard aan gewerkt, zo verzekerde de VVD-bewindsvrouw de ongeduldige oppositie. Kops was evenwel sceptisch." Wij hebben nog niks zinnigs gezien, en we kunnen voorlopig dus ook geen extra maatregelen steunen."

Ook BBB'er Henk Vermeer herhaalde zijn pleidooi om te stoppen met "het stapelen van maatregelen" terwijl de uitvoerbaarheid van het klimaatbeleid nu al onder druk staat. "Wij moeten realistisch zijn en niet uit een soort paniek alle trossen maar los gooien en tegen ongekende kosten dingen doen waar we over tien jaar gigantisch spijt van krijgen."