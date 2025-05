BERLIJN (ANP/DPA) - Voormalig Tourwinnaar Jan Ullrich is gewond geraakt bij een verkeersongeval in zijn woonplaats. Een auto reed de 51-jarige Duitser aan, toen hij aan het fietsen was. De winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1997 liep kneuzingen op en een gebroken sleutelbeen, meldde Eurosport.

Ullrich zou de komende dagen te gast zijn bij de live-uitzendingen van Eurosport na de etappes van de Ronde van Italië, maar daar zal hij niet verschijnen.