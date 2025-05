Atleet Omalla veilt zijn gouden olympische medaille van Parijs

DALLAS (ANP) - Atleet Eugene Omalla heeft zijn gouden medaille van de Olympische Spelen in Parijs ter veiling aangeboden. Veilinghuis Heritage Auctions Sports presenteert de gouden plak op zijn website. Er ligt inmiddels een bod van 22.000 dollar (omgerekend 20.000 euro).

Omalla won de gouden medaille als loper van de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd. Hij was de startloper in de finale. Daarna kwamen Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol in actie.

De 24-jarige Omalla is de zoon van een Oegandese vader en een Nederlandse moeder. Hij en zijn tweelingbroer Jamie kregen in april 2024 toestemming om voortaan voor Nederland uit te komen. Omalla kwam in beeld voor de Spelen van Parijs als vervanger van de geblesseerde Liemarvin Bonevacia.

Hij veroverde ook een gouden medaille op de EK indoor in Apeldoorn met de mannenploeg op de 4x400 meter estafette en is momenteel met de Nederlandse sprintselectie in het Chinese Guangzhou voor de WK estafette.