Ploegleider zag Visma-renners plan uitvoeren, maar Yates baalt

CHAMPOLUC (ANP) - Simon Yates slaagde er in de negentiende etappe van de Giro d'Italia niet in tijd terug te pakken op klassementsleider Isaac Del Toro. Sterker nog, de Britse wielrenner van Visma - Lease a Bike verloor een halve minuut op de rozetruidrager uit Mexico en was bij Eurosport niet tevreden over de ploegtactiek. Volgens ploegleider Marc Reef ging het echter volgens plan.

"Het plan was totaal anders dan wat we hebben gedaan", was de korte reactie van Yates na afloop van de rit. "Daar zal ik het met het team over hebben."

Reef zei dat het plan was om de wedstrijd hard te maken en te zorgen dat het tempo niet inzakte. De ploeg had Bart Lemmen in de kopgroep en bepaalde tot halverwege de voorlaatste beklimming het tempo in de groep met favorieten. In de finale zat Yates echter alleen.

"Op het einde ging het gewoon om wie de beste benen had. Twee man waren sterker", verwees Reef naar Del Toro en Richard Carapaz uit Ecuador. "Het was heel eerlijk. Simon kon hen niet meer volgen."