Turnster Visser verspeelt kans op EK-podium aan brug door val

LEIPZIG (ANP) - Turnster Naomi Visser is er bij de EK in het Duitse Leipzig niet in geslaagd een medaille te veroveren aan het onderdeel brug. Visser kwam door een val niet verder dan 12,300 punten en de achtste plek. Het goud ging naar Nina Derwael uit België (14,466).

Visser, die zich als derde had geplaatst, kwam als laatste in actie in de finale. De 23-jarige kwam bij haar eerste vluchtelement ten val.

Visser eindigde donderdag ook al naast de medailles. De 23-jarige turnster lag in de meerkampfinale na drie toestellen nog op koers voor een podiumplek, maar verspeelde haar kans op eremetaal op het laatste toestel (vloer). Ze ging onderuit bij haar eerste acrobatische serie en kon zodoende een medaille vergeten. Visser werd zesde.

Eerder deze week stond Visser in de allereerste mixed-team finale bij de EK. Samen met Casimir Schmidt behaalde ze de negende plek. Met de Nederlandse vrouwenploeg werd ze vijfde in het landenklassement.