Pogacar kan ondanks val rekenen op Politt in Ronde van Vlaanderen

WAREGEM (ANP/DPA) - Nils Politt kan zondag starten in de Ronde van Vlaanderen. De Duitse wielrenner van UAE Team Emirates ging woensdag onderuit in Dwars door Vlaanderen en moest opgeven. Een woordvoerder van de ploeg bevestigde tegenover persbureau dpa dat hij zondag zijn kopman Tadej Pogacar toch kan bijstaan.

Politt (31) is een belangrijke helper van de Sloveen, die twee jaar geleden de Vlaamse klassieker al eens won. Politt zelf werd vorig jaar derde achter Mathieu van der Poel en de Italiaan Luca Mozzato. Een week later finishte hij ook nog als vierde in Parijs-Roubaix.

Politt was in Dwars door Vlaanderen op ongeveer 40 kilometer voor de finish onderuit gegaan, waarna hij enige tijd bleef liggen.

De ploeg van Pogacar in 'de Ronde' bestaat verder uit de Belgen Florian Vermeersch en Tim Wellens, de Deen Mikkel Bjerg, de Ecuadoraan Jhonatan Narváez en de Portugees António Morgado.