Pogacar uit kritiek op handelswijze Visma - Lease a Bike

VALMEINIER (ANP/BELGA) - Ritwinnaar Tadej Pogacar uitte na de zevende etappe van het Critérium du Dauphiné enige kritiek op Visma - Lease a Bike. De Sloveense wereldkampioen was niet te spreken over de handelswijze van de Nederlandse ploeg in de afdaling van de Col de la Croix de Fer.

"Ze vielen aan net voor de top. Ik denk dat ze me eigenlijk wilden lossen in de afdaling, want in de eerste kilometers reden ze daar een beetje gevaarlijk. Daar hield ik niet van. Maar dit is het moderne wielrennen, denk ik."

Pogacar viel later op de slotklim aan en loste concurrent Jonas Vingegaard, kopman van Visma - Lease a Bike. "We hadden gehoopt om vandaag controle te hebben op de beklimmingen, maar Visma probeerde heel veel aan te vallen. Dus ging ik zelf maar aan."

Vingegaard moest uiteindelijk 14 seconden toegeven op Pogacar. De Deen was ondanks zijn tweede plek niet ontevreden. "Ik denk dat ik een hele goede prestatie heb geleverd, alleen was Tadej opnieuw beter. Hij verdiende de zege."