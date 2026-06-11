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Rentree Williams in Londen voorbij door afmelding Mboko

Sport
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 12:45
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LONDEN (ANP) - De rentree van Serena Williams in het vrouwendubbel op het grastoernooi van Queen's is tot een vroegtijdig einde gekomen. Williams' dubbelpartner Victoria Mboko uit Canada heeft zich moeten terugtrekken met een blessure.
Williams en Mboko hadden de eerste partij op het gras in Londen gewonnen. Het was voor Williams de eerste partij sinds de US Open van 2022. Ze zouden het in de tweede ronde opnemen tegen de Canadese Leylah Fernandez en de Duitse Laura Siegemund, die van Demi Schuurs en de Russin Aleksandra Panova hadden gewonnen.
Mboko had een knieblessure opgelopen in haar enkelpartij van woensdag tegen de Tsjechische Karolina Pliskova.
Williams had aangekondigd ook deel te nemen aan het grastoernooi van Berlijn volgende week. Het is nog onbekend of dat doorgaat door de blessure van Mboko.
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