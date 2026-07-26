Spanje roept noodtoestand uit. Wat betekent dat voor jouw reis en je verzekering?

Voor het eerst in de Spaanse democratische geschiedenis geldt de hoogste noodfase vanwege bosbranden . Het leger coördineert, blusvliegtuigen uit half Europa vliegen aan, tienduizenden mensen zijn hun huis uit. En toch: het Nederlandse reisadvies voor Spanje staat gewoon nog op groen. Dat is geen slordigheid, maar precies het punt waar veel vakantiegangers deze week tegenaan lopen. Want een noodtoestand in Madrid is nog geen vrijbrief om je vakantie kosteloos af te blazen.

Wat die noodtoestand eigenlijk is

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken riep in de nacht van donderdag op vrijdag de emergencia de interés nacional uit voor de regio Madrid en de provincie Ávila — het zwaarste niveau in het Spaanse rampenplan. Concreet betekent het maar één ding: de rijksoverheid neemt de regie over van de regio’s, en de militaire noodeenheid UME gaat over de operatie. Het is een bestuurlijke ingreep, geen landelijk noodbevel.

Eerder werd deze figuur pas één keer ingezet, bij de grote black-out op het Iberisch schiereiland. Dat er nu een bosbrand voor nodig was, zegt genoeg over de omvang: twee vuren ten westen van Madrid smolten samen tot één front, de regiopresident noemde het de zwaarste brand in de geschiedenis van de regio, en het aantal geëvacueerden en ingeslotenen liep in het weekend op tot boven de honderdduizend in Madrid, Ávila en Toledo. Bij Valencia kwam een 78-jarige man om in zijn auto.

“De branden zijn niet onder controle, maar de situatie wel.” — de commandant van de Spaanse militaire noodeenheid, zaterdag

Groen reisadvies, rode luchten

Hier wringt het voor de reiziger. Buitenlandse Zaken houdt Spanje op groen: u kunt erheen reizen. Er staat een algemene waarschuwing over bosbranden en het advies om aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen, maar geen oranje of rode code voor Madrid of Ávila.

Dat is verdedigbaar — de Costa Blanca, de Canarische Eilanden en Barcelona liggen honderden kilometers van het vuur — maar het heeft een prijskaartje. Veel polissen hangen hun dekking op aan precies dat officiële reisadvies. Zolang het groen is, is angst geen schadegeval. Rook boven Madrid ook niet.

Wat je verzekering wél en niet doet

De hoofdregel is onromantisch: verzekeraars betalen bij feiten, niet bij gevoel. Een officieel evacuatiebevel van de lokale autoriteiten of van je alarmcentrale is doorgaans de sleutel. Vertrek je op eigen houtje omdat de lucht grijs ziet, dan draai je zelf op voor de extra hotel- en reiskosten.

Situatie Annuleringsverzekering Reisverzekering Calamiteitenfonds Afzien van de reis uit voorzorg, geen negatief reisadvies Alleen met aanvullende calamiteitendekking Nee Nee, tenzij calamiteit is vastgesteld Accommodatie verwoest of onbereikbaar Meestal wel Extra kosten vaak wel Ja bij pakketreis van aangesloten organisator Officiële evacuatie tijdens de vakantie Niet-genoten dagen soms Extra verblijf- en reiskosten via SOS-dekking Meerkosten en niet-genoten dagen bij pakketreis Rook, hitte, afgesloten wegen, bedorven sfeer Nee Nee Nee

Boekte je een pakketreis bij een aangesloten reisorganisatie, dan sta je het sterkst: de organisator moet informeren, hulp bieden en een alternatief zoeken, en het Calamiteitenfonds kan bijspringen zodra het een gebied officieel als calamiteit aanmerkt. Wie zelf een vlucht en een Airbnb bij elkaar klikte, is afhankelijk van de goede wil van de verhuurder — en dat is geen verzekering, dat is hoop.

Angst voor vuur is menselijk. Alleen staat het niet in de polisvoorwaarden.

Nu nog snel een verzekering afsluiten? Vergeet het

Een annuleringsverzekering dekt onverwachte gebeurtenissen. Een brand die al dagen in het achtjournaal staat, is per definitie niet onverwacht. Sluit je vandaag een polis af voor een gebied waar het vuur al woedt, dan is de kans groot dat je niet of maar deels gedekt bent. Bij de meeste verzekeraars moet de annuleringsdekking bovendien binnen zeven tot veertien dagen na de boeking rond zijn.

Aanvullende calamiteitendekking — bij onder meer ANWB en Unigarant een losse module — is precies het onderdeel waar mensen in maart op bezuinigen en in juli spijt van krijgen.

Wat je nu concreet kunt doen