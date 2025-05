Rozetruidrager Del Toro waant zich nog niet zeker van Giro-zege

CHAMPOLUC (ANP/BELGA) - Isaac Del Toro behield de roze leiderstrui in de negentiende etappe van de Giro d'Italia. De Mexicaanse klassementsleider wil zich met nog één zware bergetappe te gaan nog niet zeker wanen van de roze trui. "Ik wil niet te veel vertrouwen hebben", zei de renner van UAE Team Emirates in het flashinterview.

Del Toro kon in de lastige bergetappe rekenen op de steun van zijn ploeggenoten, die hem nog tot ver in de finale konden helpen. "We probeerden als team constant voorin te blijven. De jongens reden fantastisch. We zijn met twee minder, maar we rijden nog altijd zo sterk. Het is voor mij iets ongelooflijks om mee te maken. Dit terugdoen is het minste wat ik kan", zei de Mexicaan die op de slotklim reageerde op de aanval van concurrent Richard Carapaz en met de tweede plaats achter ritwinnaar Nicolas Prodhomme nog bonificatieseconden pakte.