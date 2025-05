PFAS op de helft van aardbeien en sla

In heel veel groente en fruit van de Nederlandse supermarkten zitten resten van pfas-pesticiden. Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) heeft deze conclusie getrokken op basis van een eigen analyse van de meest recente NVWA-metingen. Dat schrijft het FD. De actiegroep vindt het niet goed dat deze schadelijke stof nog steeds op eten wordt gespoten en vraagt om een onmiddellijk verbod..

De pfas-pesticiden zitten in 20% van alle groente- en fruitsoorten in Nederland, volgens PAN-NL. Met koplopers als aardbeien (67%), kropsla (62%), druiven (52%) en komkommers (47%). Het betreft gemiddeld tussen de één en drie verschillende pfas-pesticiden per product. Er zijn ook soorten waar geen pfas-resten in zitten, zoals asperges, kolen, spruitjes, knolvenkel en ananas.

Pesticideneetwijzer

De NVWA controleert elk jaar of levensmiddelen vervuild zijn met resten van bestrijdingsmiddelen. Op basis van deze gegevens stelt PAN-NL de PesticidenEetwijzer op, met nu voor het eerst ook vervuiling door pfas-pesticiden.

Pfas-stoffen gelden als forever chemicals, die amper afbreken in het milieu of ons lichaam. Bij langdurige blootstelling kunnen ze aanzienlijke gezondheidsschade veroorzaken. De stoffen zijn wijdverspreid in de hele EU, doordat ze grootschalig gebruikt worden voor industriële toepassingen en via lozing in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomen. Ook dienen ze als versterker voor bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

EU-verbod

De EU werkt aan een verbod op de meeste pfas-stoffen, mede ingediend door Nederland. Naar verwachting is het proces pas tegen 2027 voltooid. Sommige lidstaten, waaronder Frankrijk en Denemarken, werken al aan eigen strengere normen die voor die tijd moeten ingaan. Met de publicatie van haar laatste analyse bepleit PAN-NL ook een onmiddellijk verbod in Nederland.

De NVWA houdt toezicht op de maximum toegestane pfas-gehaltes in de producten van Nederlandse levensmiddelenbedrijven. Gevraagd naar de analyse van PAN-NL geeft de toezichthouder aan ‘geen verantwoordelijkheid te hebben voor de conclusies of meningen van derden over de NVWA-inspectieresultaten’.

De NVWA stelt daarnaast dat de EU ‘wereldwijd al de strengste maximale residulimieten (MRL) voor pesticiden in levensmiddelen kent’. Omdat PAN-NL in zijn analyse niet aangeeft welke stoffen het precies als pfas-pesticiden categoriseert, kan de toezichthouder niet zeggen of er voor deze stoffen overschrijdingen zijn geweest.