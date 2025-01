Sabalenka voor derde keer op rij naar finale Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft voor de derde keer op rij de finale van de Australian Open bereikt. De titelverdedigster versloeg in Melbourne in de halve finale de Spaanse Paula Badosa in twee sets: 6-4 6-2.

Sabalenka is de nummer 1 van de wereld. De Belarussische won de Australian Open in 2024 en 2023. Ze was afgelopen jaar ook de beste op de US Open.

In de finale neemt de 26-jarige tennisster het op tegen de winnares van de halve finale tussen de als tweede geplaatste Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Madison Keys.