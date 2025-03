Schaatser Nuis treft Stolz op WK in laatste rit 1500 meter

HAMAR (ANP) - Kjeld Nuis neemt het op de laatste dag van de WK afstanden in Hamar in de slotrit van de 1500 meter op tegen de Amerikaanse titelverdediger Jordan Stolz. De 35-jarige schaatser vindt zichzelf na zijn voetblessure fit genoeg om te starten en eindigde zaterdag als zevende op de 1000 meter.

Stolz moest op de 1000 meter de titel afstaan aan Joep Wennemars, nadat hij een dag eerder op de 500 meter was verslagen door Jenning de Boo.

Tim Prins komt in de achtste rit in actie tegen Connor Howe uit Canada. Wesly Dijs rijdt een rit later tegen Taiyo Nonomura uit Japan.

Twaalf ritten

Joy Beune is op de 1500 meter in de voorlaatste van twaalf ritten gekoppeld aan Francesca Lollobrigida. Beune won eerder op deze WK de 3000 meter en de Italiaanse was zaterdag de beste op de 5000 meter. Beune won op de WK vorig jaar in Calgary brons op de 1500 meter, maar was dit seizoen bij drie wereldbekerwedstrijden de beste.

Op papier haar grootste concurrente, titelverdedigster Miho Takagi uit Japan, komt in de laatste rit uit tegen de Amerikaanse Brittany Bowe.

Marijke Groenewoud rijdt in de tiende rit tegen Han Mei uit China. Antoinette Rijpma-de Jong start in de achtste rit tegen Ivanie Blondin uit Canada.