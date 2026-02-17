ECONOMIE
Schaatssters naar finale ploegenachtervolging na zege op Japan

Sport
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 15:21
anp170226119 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben op de Olympische Spelen in Milaan de finale op de ploegenachtervolging bereikt. De regerend wereldkampioen met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud versloeg in de halve finale in het Milano Speed Skating Stadium Japan. Het trio treft later dinsdag om 16.47 uur Canada in de finale.
Nederland kwam tot 2.55,84 tegen 2.55,95 voor Japan. Het verschil was met 0,11 seconde minimaal. Canada was met 2.55,92 sneller dan de Verenigde Staten (3.00,14).
Eerder slaagden de Nederlandse mannen er niet in de finale te halen. Ze verloren de halve finale van Italië en strijden later dinsdag met China om het brons.
