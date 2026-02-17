Trump roemt overleden burgerrechtenactivist Jackson

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump heeft stilgestaan bij de dood van de Amerikaanse burgerrechtenactivist en predikant Jesse Jackson (84). In een bericht op Truth Social noemt hij Jackson iemand met "persoonlijkheid, doorzettingsvermogen en 'straatwijsheid'" en iemand die "werkelijk van de mensen hield".

Het staatshoofd schrijft verder Jackson meermaals te hebben geholpen, ook vóór zijn presidentschap. Zo stelt Trump onder meer Jackson en zijn metgezellen kantoorruimte te hebben geboden in de Trump Building in New York. Hij besluit zijn bericht door Jackson "een natuurkracht die zijn weerga niet kent" te noemen.

Jackson werd met name bekend om zijn onaflatende strijd tegen rassensegregatie en voor de rechten van zwarte Amerikanen. Een doodsoorzaak werd niet gemeld.