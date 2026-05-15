ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sinner en Medvedev maken halve finale vanwege regen zaterdag af

Sport
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 23:48
anp150526178 1
ROME (ANP) - De halve finale tussen tennissers Jannik Sinner en Daniil Medvedev bij het masterstoernooi van Rome is vrijdag stilgelegd en wordt zaterdag afgemaakt. Bij een stand van 6-2 5-7 4-2 in het voordeel van Sinner begon het te regenen. Omdat het slechte weer aanhield, besloot de scheidsrechter rond 23.00 uur om het restant te verplaatsen naar de volgende dag.
Sinner won de eerste set overtuigend in 33 minuten tijd, maar toonde in de tweede set wat minder sterk en vermoeid. Medvedev trok de set naar zich toe. In de beslissende set moet de Rus een break-achterstand zien goed te maken.
Sinner is met 32 achtereenvolgende zeges in wedstrijden op een masterstoernooi recordhouder en hoopt de eerste Italiaan sinds Adriano Panatta in 1976 te worden die in Rome wint.
De winnaar neemt het in de finale op tegen de Noor Casper Ruud.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

138522535_m

Waarom je een bananenschil en ander fruit niet weg moet gooien in de natuur

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

Loading