Sinner en Medvedev maken halve finale vanwege regen zaterdag af

ROME (ANP) - De halve finale tussen tennissers Jannik Sinner en Daniil Medvedev bij het masterstoernooi van Rome is vrijdag stilgelegd en wordt zaterdag afgemaakt. Bij een stand van 6-2 5-7 4-2 in het voordeel van Sinner begon het te regenen. Omdat het slechte weer aanhield, besloot de scheidsrechter rond 23.00 uur om het restant te verplaatsen naar de volgende dag.

Sinner won de eerste set overtuigend in 33 minuten tijd, maar toonde in de tweede set wat minder sterk en vermoeid. Medvedev trok de set naar zich toe. In de beslissende set moet de Rus een break-achterstand zien goed te maken.

Sinner is met 32 achtereenvolgende zeges in wedstrijden op een masterstoernooi recordhouder en hoopt de eerste Italiaan sinds Adriano Panatta in 1976 te worden die in Rome wint.

De winnaar neemt het in de finale op tegen de Noor Casper Ruud.