Spaanse klimmer Landa kopman Soudal - Quick-Step in Vuelta

LISSABON (ANP) - Mikel Landa is de kopman van de Belgische wielerformatie Soudal - Quick-Step in de Ronde van Spanje, die zaterdag van start gaat in Lissabon. De Spaanse klimmer gaat op voor zijn zevende Vuelta en zijn 21e grote ronde, meldt de ploeg. Landa eindigde in de afgelopen Tour de France als vijfde. Hij reed in die ronde vooral in dienst van Remco Evenepoel, de nummer drie in de eindstand.

Landa krijgt steun van de Denen Kasper Asgreen en Casper Phillip Pedersen, de Italiaan Mattia Cattaneo, de Brit James Knox en de Belgen William Junior Lecerf, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke.

"We willen een goede Vuelta rijden, een race waar we in het verleden veel succes hebben gehad, het algemeen klassement en tientallen etappes hebben gewonnen", meldt ploegleider Iljo Keisse. "We gaan erheen met een sterk, gemotiveerd en ervaren team onder leiding van Mikel, die er enorm veel zin in heeft. Hij heeft tot nu toe een geweldig seizoen gehad en zal kunnen vertrouwen op een solide ploeg, die hem kan ondersteunen in de bergen, maar ook op het vlakke."