KPMG waarschuwt voor nieuwe financiële problemen bij Blokker

AMSTELVEEN (ANP) - Blokker dreigt dit najaar of volgend jaar nieuwe financiële problemen te krijgen als de resultaten van de winkelketen dit jaar tegenvallen. Hiervoor waarschuwt advies- en accountantsbureau KPMG in het jaarverslag van moederbedrijf Mirage Retail Group. Blokker en zijn moederbedrijf kampen al jaren met financiële problemen en leden de afgelopen jaren flinke verliezen.

Afgelopen mei bereikte Blokker een akkoord over een herfinanciering voor drie jaar van 35 miljoen euro met de Amerikaanse geldverstrekker Gordon Brothers, waardoor de toekomst van de keten was veiliggesteld. Maar ondanks verbeterplannen van Mirage lopen de resultaten dit jaar tot nu toe flink achter op de begroting. Als de resultaten van Blokker later dit jaar ook tegen blijken te vallen, kan de keten nieuwe financiële problemen krijgen, voorziet KPMG. Het accountantsbureau stelt voor dat Mirage in dat geval bezittingen verkoopt of kredietovereenkomsten verlengt of herfinanciert die volgend jaar aflopen om de problemen af te wenden.

In het jaarverslag schrijft KPMG dat Mirage in zijn gebroken boekjaar, dat van begin februari 2023 tot en met eind januari 2024 liep, 20,7 miljoen euro verlies maakte. Een jaar eerder stond Mirage onderaan de streep 86,1 miljoen euro in het rood. Het bedrijf heeft in Nederland naast Blokker ook de ketens Intertoys en Miniso en was de eigenaar van BCC, dat vorig jaar failliet ging.