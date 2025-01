Swiatek en Hurkacz leiden Pools tennisteam naar finale United Cup

SYDNEY (ANP/RTR) - Polen heeft als eerste de finale bereikt van de United Cup, het tennistoernooi in Australië tussen gemengde landenteams. Iga Swiatek en Hubert Hurkacz haalden in Sydney de punten binnen in de halve finale tegen Kazachstan. Polen stond vorig jaar ook in de finale en verloor toen van Duitsland.

De tegenstander in de finale komt uit het duel tussen de Verenigde Staten en Tsjechië.

Swiatek, de nummer 2 op de wereldranglijst bij de vrouwen, won na een slopend gevecht haar enkelspel van Elena Rybakina in meer dan twee uur: 7-6 (5) 6-4. Hurkacz was veel te sterk voor Aleksander Sjevtsjenko. De nummer 16 van de wereld bij de mannen was in minder dan een uur klaar: 6-3 6-2.