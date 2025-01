Dode en gewonden bij politie-inval in Rotterdamse wijk Kralingen

Bij een politie-inval in een woning in de Rotterdamse wijk Kralingen zijn zaterdagnacht een dode en twee gewonden gevallen. De politie viel de woning even voor 05.00 uur binnen en trof er meerdere mensen aan. Er ontstond een schotenwisseling, waarbij de slachtoffers vielen. Ook een agent werd geraakt, maar die bleef ongedeerd.

De inval gebeurde in de Speelmanstraat in het kader van een onderzoek naar de dood van een man die vorige week werd gevonden in een kelderbox aan de Clauskindereweg in Amsterdam.