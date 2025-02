Tennisser Griekspoor mogelijk tegen Djokovic na zege op Struff

DOHA (ANP) - Tallon Griekspoor is doorgedrongen tot de tweede ronde van het tennistoernooi van Doha. De beste speler van Nederland was in een winderig Qatar met 7-6 (5) 7-6 (7) te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff. Hij treft in de volgende ronde mogelijk 24-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic.

De Nederlander speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen Djokovic en de Italiaan Matteo Berrettini. De 37-jarige Serviër is in Doha op jacht naar zijn honderdste titel. Eerder op dinsdag bereikte ook Botic van de Zandschulp de tweede ronde in Doha. Hij versloeg de Jordaniër Abedallah Shelbayh met 7-5 6-3.