Weduwe vermoorde zakenman Tob Cohen blijft vastzitten

NAIROBI (ANP) - De hoofdverdachte van de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen in Kenia blijft voorlopig vastzitten. De rechter besloot volgens Keniaanse media dat weduwe Sarah Wairimu pas op borgtocht kan vrijkomen nadat getuigen zijn gehoord die zeggen te vrezen voor hun veiligheid.

De moordzaak krijgt in Kenia veel aandacht. De vermogende Nederlander Cohen verdween in 2019 en werd weken later dood teruggevonden in een septische put bij het huis van het stel. Wairimu was al eerder verdachte in de zaak en is vorige maand opnieuw opgepakt. De autoriteiten verklaarden op zeer overtuigend nieuw bewijs te zijn gestuit.

Wairimu spreekt de beschuldigingen tegen en zit nog in voorarrest. Ze wil op borgtocht vrijkomen, maar volgens de rechter bestaat dan het risico dat de weduwe zich met getuigenverklaringen gaat bemoeien.