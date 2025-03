INDIAN WELLS (ANP) - Tallon Griekspoor heeft op het tennistoernooi van Indian Wells voor een enorme stunt gezorgd. De Noord-Hollander was in de tweede ronde in drie sets te sterk voor Alexander Zverev. De Duitser was de nummer 1 van de plaatsingslijst. De setstanden waren 4-6 7-6 (5) 7-6 (4).

De volgende tegenstander voor Griekspoor is de 21-jarige Fransman Giovanni Mpetshi Perricard. De nummer 29 van de plaatsingslijst zag zijn tegenstander, de Hongaar Fabian Marozsan, opgeven.