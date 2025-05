Tennisser Ruud voor het eerst naar finale in Madrid

MADRID (ANP) - Casper Ruud heeft voor het eerst de finale van het graveltoernooi van Madrid bereikt. De 26-jarige Noor was in twee sets te sterk voor zijn Argentijnse leeftijdsgenoot Francisco Cerúndolo: 6-4 7-5. Ruud speelt de eindstrijd in La Caja Mágica tegen de winnaar van de partij tussen de Brit Jack Draper en de Italiaan Lorenzo Musetti.

Ruud, de voormalige nummer 2 van de wereld, laat in Madrid weer bij vlagen het beste van zichzelf zien. De huidige nummer 15 rekende op weg naar de halve finale af met Arthur Rinderknech, Sebastian Korda, Taylor Fritz en Daniil Medvedev. In de negende onderlinge ontmoeting met Cerúndolo moest Ruud alles geven tegen de hardhitter en een aantal fans dat hem uit zijn concentratie probeerde te halen.

Ruud kwam in de eerste set op een achterstand, vocht zich knap terug en brak zijn tegenstander zelf twee keer. De tweede set verliep nog grilliger. Ruud richtte zich twee keer op na een break achterstand en brak zijn tegenstander zelf drie keer.