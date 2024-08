Tennisster Gauff in derde ronde Toronto uitgeschakeld

TORONTO (ANP/AFP) - Tennisster Coco Gauff is in de derde ronde van het WTA-toernooi van Toronto uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Amerikaanse verloor in twee sets van Diana Schnaider uit Rusland: 6-4 6-1.

Schnaider, de nummer 24 van de wereldranglijst won dit jaar drie titels, in Thailand, Bad Homburg en Boedapest. Gauff, tweede op de WTA-ranking, won begin dit jaar het toernooi in Auckland.

In Toronto won Schnaider de tiende game om zo de eerste set te pakken. In de tweede set liep ze uit naar een 3-1-voorsprong en gaf die niet meer weg.

De als tweede geplaatste Aryna Sabalenka won haar partij in de derde ronde wel. Ze versloeg in twee sets de Britse Katie Boulter: 6-3 6-3. Sabalenka meldde zich eerder af voor Wimbledon en sloeg ook het olympische tennistoernooi over.