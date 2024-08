Oud-voorzitter Twitter klaagt X aan om uitblijven compensatie

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Oud-voorzitter van X, Omid Kordestani, heeft het socialemediaplatform aangeklaagd. Hij stelt dat hij nog ruim 20 miljoen dollar (zo'n 18,3 miljoen euro) aan aandelen moet ontvangen, maar Elon Musk, de huidige eigenaar van X, zou dit weigeren.

Kordestani was van 2015 tot 2020 voorzitter van X, dat toen nog Twitter heette. Daarna bleef hij nog twee jaar in het bestuur, totdat Musk het socialemediaplatform in 2022 kocht. Kordestani meldt in de aanklacht dat het grootste deel van zijn vergoeding bestond uit het uitbetalen van aandelen. Door die niet uit te betalen wil Musk "de vruchten plukken" van Kordestani's tijd bij Twitter, zonder hem daarvoor te betalen, stelt hij.