Tennisster Kasatkina pakt in Eastbourne eerste titel van 2024

EASTBOURNE (ANP) - Tennisster Daria Kasatkina heeft in de Engelse badplaats Eastbourne haar eerste titel van het seizoen behaald. In de finale op het gras versloeg de Russische nummer 14 van de wereld de Canadese Leylah Fernandez: 6-3 6-4. Vorig jaar verloor Kasatkina de eindstrijd nog van Madison Keys.

De 27-jarige Kasatkina bereikte eerder dit jaar de finales in Charleston, Abu Dhabi en Adelaide, maar verloor telkens. In 2022 won ze in het Amerikaanse Granby voor het laatst een WTA-finale. Komende week treft ze in de eerste ronde op Wimbledon de Chinese Zhang Shuai.

Het WTA-toernooi in het Duitse Bad Homburg werd gewonnen door Diana Sjnaider. De Russische was in drie sets te sterk voor de Kroatische Donna Vekic: 6-3 2-6 6-3.