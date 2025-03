Tennisster Schuurs wint dubbelfinale op Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Tennisster Demi Schuurs heeft met haar Amerikaanse dubbelpartner Asia Muhammad het prestigieuze toernooi van Indian Wells gewonnen. In de finale waren ze te sterk voor de Slowaakse Tereza Mihalíková en de Britse Olivia Nicholls: 6-2 7-6 (4).

In de eerste set vielen er maar liefst zes breaks te noteren, maar Schuurs en Muhammad leverden 'slechts' twee keer hun servicebeurt in. De tweede set was spannender. Bij 4-5 lieten Mihalíková en Nicholls twee setpoints onbenut. In de tiebreak ging het vervolgens ook mis.

De 31-jarige Schuurs vormt sinds dit jaar een koppel met Muhammad, na de samenwerking met de Braziliaanse Luisa Stefani te hebben beëindigd.