Baanwielrenner Dorenbos wint omnium in Turkse Konya

KONYA (ANP) - Baanwielrenner Yanne Dorenbos heeft in het Turkse Konya bij wedstrijden om de Nations Cup het omnium op zijn naam geschreven. De 24-jarige Castricummer passeerde op de puntenkoers de Amerikaan Ashlin Barry.

Dorenbos ging dat laatste onderdeel in na een derde plaats (scratch) en twee vierde plaatsen (temporace en afvalkoers). Eerder dit jaar won hij op de EK goud op de koppelkoers, met Vincent Hoppezak, en zilver op de puntenkoers.

Dorenbos viel in oktober vorig jaar al op bij zijn debuut op de WK baanwielrennen. Toen won hij brons op het omnium.

Hetty van de Wouw werd in Konya derde op de sprint door de Italiaanse Miriam Vece in twee heats te kloppen. Ze werd eerder in de halve finales verslagen door de latere Chinese winnares Yuan Liying.